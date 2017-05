FUMO: GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO, IL VENETO SCHIERA LE SCUOLE (3)

31 maggio 2017- 19:28

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Secondo l’ultima indagine HBSC (Health Behaviour in School–aged Children) che riguarda ragazzi di 11-13 e 15 anni, in Veneto, i 15enni che dichiarano di aver sperimentato il fumo sono più del doppio dei 13enni (53% vs 22%). Come la sperimentazione anche l’abitudine al fumo cresce velocemente con l’aumentare dell’età: e i ragazzi superano le coetanee. Il consumo quotidiano di tabacco appare quasi assente nel campione degli 11enni (0,4%) e dei 13enni (2%); mentre nei 15enni tale percentuale, seppure in diminuzione rispetto alla precedente indagine (16%), è pari al 13%. Ciò evidenzia che l’abitudine al fumo tra i ragazzi è in diminuzione.La Regione del Veneto, da molti anni impegnata su vari fronti nel promuovere persone, ambienti e una cultura liberi dal fumo, con il Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 punta al coordinamento e sviluppo: di sistemi di monitoraggio della normativa sul fumo e promozione di ambienti liberi dal tabacco, della prevenzione del tabagismo in ambiti scolastici e di comunità in un’ottica di promozione della salute, del sistema veneto del trattamento del tabagismo.