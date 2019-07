23 luglio 2019- 07:01 Furti in abitazione e negozio, due arresti nel ragusano

Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Fatta luce nel ragusano su una serie di furti in abitazione e ai danni di una ferramenta. All'alba di oggi, la Polizia di Stato - Squadra Mobile e Commissariato di Vittoria - ha tratto in arresto due uomini, entrambi di Vittoria, C.F. di 62 anni e R.G. di 58 anni. La notte tra sabato e domenica, i ladri si organizzavano per svaligiare le abitazioni ma gli uomini della Squadra Mobile e del Commissariato di Vittoria hanno predisposto servizi mirati di controllo del territorio finalizzati alla repressione dei furti in appartamento così come voluto dal Questore Salvatore La Rosa. "Come sempre accade durante il periodo estivo, le case lasciate incustodite per il temporaneo trasferimento in abitazioni di villeggiatura, permette ai ladri di poter agire indisturbati - dicono dalla Squara mobile - Anche in questa occasione i ladri pensavano di averla fatta franca difatti sono stati colti in flagranza mentre caricavano la refurtiva su un’autovettura, pochi secondi e sarebbero già andati via. Considerato che erano le 4 del mattino e la ferramenta appena svaligiata doveva essere chiusa, il comportamento ha destato sospetto e gli agenti di Polizia si sono avvicinati lentamente ed in silenzio potendo agire in abiti borghesi. Alla richiesta di documenti uno dei ladri si dava alla fuga mentre l’altro veniva subito bloccato. Dopo pochi metri sono stati entrambi bloccati ed ammanettati per poi essere condotti sulle auto della Polizia di Stato". Uno dei ladri nonostante l’evidenza dei fatti ha dichiarato di aver trovato la refurtiva a terra e che stava provvedendo a portarla presso il Commissariato di Polizia. L’assurda versione è stata subito smentita dai controlli, difatti i due ladri avevano prima svaligiato la casa del proprietario della ferramenta e poi, non paghi, avevano continuato il furto presso il sottostante esercizio commerciale trafugando merce per il valore complessivo di oltre 10.000 euro. I ladri avevano forzato una finestra per accedere in casa e dopo aver preso oggetti in oro e soldi in contanti hanno raggiunto al piano di sotto la ferramenta portando via tutto ciò che sono riusciti a caricare in auto.