30 aprile 2018- 18:05 Fvg: Donazzan (Fi), Fedriga scelta vincente, bene l'unità del Centrodestra

Venezia, 30 apr. (AdnKronos) - "Adesso possiamo finalmente ragionare su un modello di sviluppo del Nord, e più in particolare del Nord Est, ad oggi impensabile: le elezioni vinte con un ampio margine di vantaggio dall'oramai Presidente Massimiliano Fedriga consolidano la proposta politica ed amministrativa del centrodestra che quando si presenta all'elettorato in modo unitario e coeso rappresenta una offerta qualitativamente credibile e convincente. Efficace la scelta di un giovane a cui il suo partito ha dato la possibilità di crescere da Deputato e di tornare vincente sul territorio". Così l'Assessore Regionale del Veneto Elena Donazzan (Fi) commenta i risultati del voto delle regionali in Friuli Venezia Giulia."Va sottolineato come, tra politiche e regionali, il dato assoluto dei votanti la coalizione del centrodestra sia addirittura aumentato, a fronte di una affluenza al voto crollata dal 75,12% al 49,61%: 296.143 elettori (rif. Camera dei Deputati) del Friuli-Venezia Giulia hanno scelto il 4 marzo scorso la coalizione del centrodestra mentre ben 307.118 hanno confermato il proprio indirizzo affidando la propria scelta sulla coalizione a sostegno del Presidente Fedriga. Questo è un dato quantomai significativo, a fronte di una percentuale di astensione pari al 51% che non ha intaccato minimamente la fiducia degli elettori del centrodestra, anzi", sottolinea."Al contrario è crollata la fiducia dei sostenitori del Movimento 5 Stelle, che si sono persi il sostegno di 139.489 persone: che stia forse deludendo la volontà di Di Maio di un governo con la sinistra? Per quanto riguarda Forza Italia, è risultata una offerta politica credibile per più del 12% dell'elettorato: siamo comunque di fronte all'esigenza di un maggiore lavoro da fare su di un territorio dove la maggioranza di elettori Friuliani e Veneto Giuliani hanno deciso ieri di restare a casa", prosegue Donazzan.