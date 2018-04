30 aprile 2018- 18:05 Fvg: Donazzan (Fi), Fedriga scelta vincente, bene l'unità del Centrodestra (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Dobbiamo guardare al 51% che non è andato a votare, in una regione del tutto simile alla nostra, a vocazione imprenditoriale e produttiva. Tra i delusi quindi ci sono anche coloro che un tempo votavano Popolo della Libertà: abbiamo il dovere di parlare con risposte concrete e chiare, nell'ambito di un progetto di sviluppo economico dell'area più dinamica d'Italia, ovvero il Nord Est", sottolinea."Il 4 di marzo è nata la Terza Repubblica, e marcatamente si è evidenziata una doppia velocità fatta di peculiarità ed esigenze diverse: convengo con la proposta fatta qualche giorno fa dai governatori delle regioni governate dal centrodestra Zaia, Toti, Fontana e Fedriga, di ragionare insieme, ponendo come priorità le politiche per l'impresa perché mai come ora la nostra vocazione produttiva va difesa e sostenuta", conclude.