30 aprile 2018- 11:24 Fvg: Zaia, complimenti a Fedriga per risultato strepitoso

Venezia, 30 apr. (AdnKronos) - “Ho sentito l’amico Max Fedriga e gli ho fatto le congratulazioni per un risultato strepitoso, che fa decollare un nuovo rinascimento del Friuli Venezia Giulia e rafforza la squadra dell’autonomia: chi ce l’ha per difenderla e accrescerla, come il Friuli, chi non ce l’ha e ha avviato un forte cammino per ottenerla, come il Veneto. Insieme faremo grandi cose”. Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta la netta vittoria che si sta delineando per il candidato del centrodestra alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia.“Su queste sfide, che non saranno le sole – aggiunge il Governatore – nasce oggi un asse forte e concreto tra Friuli Venezia Giulia e Veneto”. “I cittadini ti guardano e ti giudicano – aggiunge il Presidente del Veneto – e infatti hanno premiato il programma di Max, la sua coerenza, la voglia di fare, l’obiettivo di dare ai friulani un nuovo Rinascimento, dopo i risultati deludenti della precedente Amministrazione”.“Al meritato successo personale di Fedriga – concludeZaia – si accompagna anche uno strepitoso successo delle Lega, che si conferma il movimento politico che meglio sa ascoltare e rappresentare il popolo”.