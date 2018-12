1 dicembre 2018- 21:28 G20: Conte, documento finale buon compromesso(2)

(AdnKronos) - Nel documento, ha spiegato Conte, "c'è anche un riferimento al commercio internazionale. Le varie sensibilità dei vari Paesi hanno trovato una sintesi finale apprezzabile, condivisibile e di fatto condivisa. Non rinunciamo alla prospettiva di un multilateralismo realmente efficace, l'Italia da questo punto se ne farà promotrice e si batterà sempre per perseguire questa via. Nello stesso tempo si dà atto che per quanto riguarda il commercio internazionale è necessaria una riforma del sistema del Wto che è molto datato, di vari lustri, necessita un aggiornamento delle sue regole di funzionamento. Siamo tutti convinti di questo, ovviamente bisogna adesso ritrovarsi a lavorare in questa direzione".