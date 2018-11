29 novembre 2018- 23:32 G20: Conte, molte sfide, in modo globalizzato serve coesione

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Desidero ringraziare per la splendida accoglienza e l'ospitalità calorosa". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del bilaterale a Buenos Aires con il presidente Mauricio Macri. "Come è stato detto, l'Argentina è il primo Paese che io visito in America Latina" ed è "un fatto non casuale". "Il presidente Macri - ha aggiunto Conte riferendosi al G20 - ha organizzato un vertice che si preannuncia molto stimolante, ho apprezzato i temi posti all'ordine del giorno, sono le sfide più importanti e stimolanti su cui dobbiamo confrontarci" anche perchè "in un mondo globalizzato e molto frammentato, dobbiamo cercare di mantenere la coesione internazionale" per affrontare le sfide. "Con l'Argentina c'è una cooperazione che non è solo economica, c'è un rapporto fra popoli che rende qualsiasi cooperazione molto più efficace e stimolante", ha concluso il premier.