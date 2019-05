17 maggio 2019- 20:30 G20: giovani imprenditori a leader, sostenere libero commercio e sostenibilità (3)

(AdnKronos) - La delegazione italiana ha inoltre occasione di conoscere più da vicino il mercato nipponico, terza economia al mondo estremamente attrattiva per l’export italiano, che nel 2018 ha raggiunto i 10 miliardi. I Giovani di Confindustria, ricevuti all’arrivo dall’Ambasciatore d’Italia a Tokyo, Giorgio Starace, hanno incontrato i rappresentanti del Sistema Italia in Giappone, Ice, Banca d’Italia, Istituto Italiano di Cultura riuniti in Ambasciata per un approfondimento sul mercato locale e le opportunità per Pmi. La delegazione ha avuto anche la possibilità di visitare alcune tra le più importanti realtà imprenditoriali locali, come Marubeni, quinta corporation del paese con un modello di business innovativo, e Panasonic, il colosso giapponese main partner delle Olimpiadi 2020 che introdurrà innovazione e robotica nella competizione olimpica. I Giovani hanno infine incontrato la comunità innovativa della capitale giapponese visitando gli incubatori più importanti della città focalizzati su realtà sostenibili, come Center of garage e Future food institute. La G20 Young Entrepreneurs’ Alliance (G20 YEA) è la rete globale di giovani imprenditori e delle organizzazioni che li supportano. È stato istituito per convocare ogni anno un Summit prima del vertice del G20, con l'obiettivo di sostenere l'importanza dell’imprenditoria giovanile nei paesi membri del G20 e di condividere esempi e buone pratiche. L'Alleanza è stata ufficialmente creata in occasione del G20 Young Entrepreneurs Summit a Toronto, in Canada nel 2010 e si è riunita ogni anno per coinvolgere i leader del G20.