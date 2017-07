G20, IVANKA 'SOSTITUISCE' IL PADRE AL SUMMIT DEI LEADER

8 luglio 2017- 16:07

Amburgo, 8 lug. (AdnKronos) - Ivanka Trump ha rappresentato gli Stati Uniti al tavolo dei leader del G20 riuniti oggi ad Amburgo. La 'first daughter' americana infatti ha sostituito per alcuni minuti il padre che si era allontanato dalla riunione per un bilaterale con il presidente indonesiano. Solitamente in queste situazioni i leader vengono sostituiti da ministri o alti funzionari. La scelta invece di far sedere la figlia al tavolo del vertice appare senza precedenti per quanto Ivanka abbia un ruolo ufficiale di consigliere della Casa Bianca. Lo sottolinea la Bbc riportando che la notizia è stata diffusa da un membro della delegazione russa che ha pubblicato una foto su twitter con Ivanka che partecipa alla riunione, mentre si discuteva di migranti provenienti dall'Africa e Sanità. Pochi minuti dopo Trump ha ripreso il suo posto tra la premier britannica, Theresa May, e il presidente cinese, Xi Jinping. Il fuori programma al tavolo dei grandi non è stato l'unico momento in cui la figlia prediletta di Trump - che solo qualche giorno fa in un'intervista ha affermato di voler rimanere fuori dalla politica - è stata sotto i riflettori del G20. Al fianco del padre infatti ha partecipato ad un evento per lanciare un'iniziativa per le donne imprenditrici e nella finanza. "Sono molto orgoglioso di mia figlia, Ivanka, lo sono sempre stato, dal primo giorno", ha detto il presidente americano lodando la figlia durante l'evento a cui hanno partecipato anche Angela Merkel e Christina Lagarde, direttore del Fmi. Con loro Ivanka aveva già partecipato, lo scorso aprile a Berlino, ad un incontro, sempre nell'ambito dell'agenda del G20, sulle donne. Allora aveva difeso il padre come "uno straordinario difensore delle famiglie" americane. Ed oggi Donald ha ricambiato il favore esaltando le capacità imprenditoriali della figlia: "se non fosse mia figlia, sarebbe tutto più facile per lei", ha detto affermando che "la verità" è che essere sua figlia è per Ivanka uno svantaggio.