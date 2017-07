G20, SCONTRI NELLA NOTTE AD AMBURGO

5 luglio 2017- 10:50

Amburgo, 5 lug. (AdnKronos/Dpa) - E' tornata la calma ad Amburgo, dopo una nottata di scontri tra la polizia ed i manifestanti anti-G20, a due giorni dall'inizio del vertice delle 20 principali economie del mondo. Secondo quanto riferito da un portavoce delle forze dell'ordine, i disordini sono rientrati poco dopo la mezzanotte. Gli scontri più violenti sono stati registrati nel distretto di St. Pauli, dove la polizia è dovuta intervenire con cannoni ad acqua per disperdere le centinaia di dimostranti scesi in piazza per protestare contro il G20.Secondo le autorità, ad Amburgo - dove saranno dispiegati nei prossimi giorni circa 19mila tra agenti e militati - arriveranno dalla Germania e dall'estero migliaia di dimostranti, tra cui ottomila potenzialmente violenti.