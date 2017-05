G7: A CATANIA IL 'YOUNG7' CON FEDELI, STUDENTI DIVENTANO 'DELEGATI'

22 maggio 2017- 12:29

Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Una simulazione dei lavori negoziali del G7 sui sette temi della Presidenza italiana: management of human mobility, prevention of terrorism, food security and nutrition, women and girls economic empowerment, energy and climate change, education, future of work and of welfare system. È il programma dello 'YounG7', il G7 delle Scuole, che si svolgerà dal 23 al 25 maggio a Catania, proprio nei giorni precedenti il G7 di Taormina (che si aprirà il 26 maggio). Promosso dal Miur, l’incontro coinvolgerà le studentesse e gli studenti di 20 scuole secondarie di II grado provenienti da 18 Regioni italiane che si immedesimeranno nei rappresentanti dei 7 Paesi e nei membri della delegazione di rappresentanza della Ue, simulando le sedute di lavoro alle quali nei giorni successivi parteciperanno i capi di Stato e di Governo.Nel rivestire questo ruolo, i giovani 'delegati' svolgeranno le consuete attività diplomatiche: terranno discorsi, prepareranno bozze di dichiarazioni, negozieranno con gli altri capi di Stato, risolveranno questioni complesse muovendosi tra le varie commissioni tematiche, adotteranno, infine, le regole di procedura standard proprie del dibattito formale in lingua inglese. Ogni commissione redigerà un paper che rappresenterà la sintesi delle posizioni concordate rispetto ai diversi temi in agenda. Al termine dei lavori verrà stilata una dichiarazione finale che verrà consegnata ai 'grandi' leader, in un simbolico passaggio di consegne dalle generazioni future a quelle presenti.