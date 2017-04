G7: A TAORMINA CAPOLAVORI ANTONELLO DA MESSINA, TECNICI AL LAVORO A PALAZZO CORVAJA

24 aprile 2017- 17:33

Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - Taormina si prepara ad accogliere due capolavori di Antonello da Messina. Il 'Ritratto d’ignoto marinaio' e 'L'Annunciata', custoditi al Museo Mandralisca di Cefalù e a Palazzo Abatellis di Palermo, arriveranno in trasferta nella cittadina del Messinese che a fine maggio ospiterà i grandi della Terra. Ad accoglierli sarà il pianoterra di Palazzo Corvaja, dove sono già al lavoro i tecnici. "Bisogna rafforzare le misure di sicurezza e assicurare le condizioni ottimali per l’esposizione delle due opere" spiega all'AdnKronos il vice sindaco e assessore con delega alla Cultura di Taormina, Mario D’Agostino. I due capolavori potranno essere ammirati da visitatori e delegazioni straniere in arrivo in città a partire dal 15 maggio. Resta, invece, in forse la presenza di un terzo capolavoro di Antonello da Messina, annunciata nelle scorse settimane dal governatore siciliano, Rosario Crocetta, durante un sopralluogo in città per mettere a punto le iniziative collaterali in vista del G7. Intanto a Palazzo Corvaja è già stata inaugurata 'Unescosites - Italian Heritage and Arts', mostra multimediale sui siti Unesco italiani e siciliani, che dopo aver incantato 9 milioni di visitatori a Pechino e Shanghai è approdata a Taormina. L'esposizione, promossa dal Comune, è visitabile sino al 31 luglio