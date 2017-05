G7: AEROPORTO BERGAMO AVVERTE, RISCHIO 'CODE' CON SOSPENSIONE SCHENGEN

9 maggio 2017- 17:22

Milano, 9 mag. (AdnKronos) - Rischio code e affollamenti in aeroporto da domani fino al 30 maggio, quando in occasione dei vertici del G7 il ministero dell'Interno ha deciso di sospendere temporaneamente il Trattato di Schengen. La Sacbo, la società che gestisce l'aeroporto di Bergamo, avverte che il 'ripristino' dei controlli per i passeggeri che viaggiano sui voli in arrivo dai Paesi aderenti potrebbe provocare disagi. "Saranno possibili - spiega in una nota - accodamenti nelle fasce orarie in cui è previsto l’arrivo di più aeromobili provenienti da Paesi dell’area Schengen e chiede la collaborazione dei passeggeri, impegnandosi a dare supporto continuo e limitare i disagi". L'invito è ai viaggiatori è "a controllare di essere in possesso di documento d’identità in corso di validità per l’intera durata del viaggio". A Bergamo nell’area arrivi Schengen "funzionerà una zona di passaggio dove gli operatori della polizia effettueranno i controlli documentali" e la Sacbo "ha implementato il proprio personale per fornire adeguata assistenza nella fase successiva allo sbarco dagli aeromobili e ridurre al minimo i tempi di attesa in uscita".