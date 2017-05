G7: AIR FRANCE - KLM, RIPRISTINO CONTROLLI, 3 ORE DI ANTICIPO

3 maggio 2017- 16:56

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Saranno ripristinati i controlli alle frontiere interne" in occasione del G7 in programma a Taormina il 26 e 27 maggio 2017, ai sensi del Regolamento UE 2016/399, dal 10 al 30 maggio. Il gruppo Air France - Klm, si legge in una nota, informa tutti "i suoi passeggeri in partenza dall'Italia di recarsi in aeroporto con tre ore di anticipo al fine di espletare il controllo dei documenti da parte delle autorità italiane".