G7: AL TIMEO LA CENA DEI CAPI DI STATO, TRUMP E MOGLIE FANNO IL BIS DEL PRIMO (2)

27 maggio 2017- 12:29

(Messina) - Subito dopo la cena, gli ospiti si sono riuniti sul terrazzo ad ammirare il panorama mozzafiato del Timeo. Hanno preso il caffè e fumato qualche sigaro o sigaretta, racconta chi c'era. I primi ad andare via sono stati i coniugi Trump, seguiti dai coniugi Macron, Merkel e via via tutti gli altri. E questa mattina, di nuovo prima colazione privata nella suite che ospita i coniugi Trump. Il primo a uscire è stato The Donald che ha raggiunto l'Hotel San Domenico per i lavori del vertice G7 e dopo un'oretta la moglie Melania, anche oggi in Dolce&Gabbana, con un abito bianco lungo fiorato e scarpe bianche, che ha raggiunto le altre First ladies per un giro turistico per Taormina. Questa sera i coniugi lasceranno Taormina per raggiungere Sigonella da dove ripartiranno a bordo del loro Air Force One.