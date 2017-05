G7: ASSESSORE SICILIA, NO TRASFERIMENTO ELISOCCORSO PANTELLERIA A TAORMINA

17 maggio 2017- 14:18

Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - "L’elisoccorso di Pantelleria resterà regolarmente in servizio anche durante i giorni del G7 di Taormina". Lo dice l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Baldo Gucciardi, che rassicura i cittadini e l’Amministrazione dell’isola dopo i timori di un trasferimento temporaneo del mezzo di soccorso a Taormina nei giorni in cui si svolgerà il vertice. "L’elicottero di Pantelleria non sarà toccato – aggiunge l’assessore – fermo restando, ovviamente, che l’emergenza-urgenza sanitaria a Taormina, per un evento di rilevanza mondiale, sarà garantita con servizi di valore ed efficienza assoluta".