G7: ASSESSORE SICILIA, VETRINA PER RILANCIARE RUOLO ISOLA NEL MONDO

17 maggio 2017- 14:17

Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - "Il G7 di Taormina rappresenta l’occasione per costruire un’egemonia sulla cultura del cibo di qualità e sullo stile di vita dei popoli del Mediterraneo, dove la Sicilia potrà giocare un ruolo da protagonista". Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura della Regione siciliana, Antonello Cracolici, in occasione della presentazione a Palermo dell’iniziativa sull’Olio della pace, promossa dai Premiati Oleifici Barbera e dal Co.Fi.OL. L’Olio della pace, prodotto presso un campo sperimentale in provincia di Enna che custodisce tutte le varietà del mondo, simbolo dell’integrazione tra i popoli, verrà servito sulle tavole dei ristoranti di Taormina in occasione del G7."Il G7 sarà una grande vetrina per rilanciare il ruolo del Mediterraneo - ha aggiunto l'assessore -. La dieta mediterranea, la cultura dell’accoglienza, il rapporto unico tra biodiversità, bellezza, prodotto e territorio rappresentano una grande opportunità di rilancio del ruolo della Sicilia nel mondo, come portatrice di pace e simbolo di una nuova cultura del cibo e della sicurezza alimentare. La nostra Isola sta crescendo non solo perché le tendenze legate al cibo di qualità stanno proiettando con forza il brand Sicilia nei mercati internazionali, ma anche perché le eccellenze agroalimentari, la loro storia, la loro narrazione, diventano sempre di più occasione strategica di attrattività dei flussi turistici" ha concluso Cracolici.