G7: ATTIVISTI 'NO SUMMIT' SCORTATI DA POLIZIA PER ARRIVARE A CORTEO

27 maggio 2017- 11:52

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Fermati e perquisiti per oltre tre ore a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), prima dell'imbarco per la Sicilia, un gruppo di attivisti 'NoG7' e appartenenti ai centri sociali di Napoli, che oggi pomeriggio parteciperanno al corteo contro il vertice che si terrà a Giardini Naxos. Il pullman con a bordo una cinquantina di giovani è stato fermato dalla Polizia per i controlli e le perquisizioni che, però, hanno dato esito negativo. Soltanto poco fa sono stati autorizzati a ripartire. "Adesso ci troviamo sull'autostrada Messina-Catania per raggiungere Girdini Naxos ma veniamo scortati da due auto della Polizia a sirene spiegate, questa è l'accoglienza che ci viene riservata - si sfoga Pierluigi Vattimo del coordinamento NoG7 - Prima ci hanno tenuto fermi per tre ore a Villa San Giovanni, e ora la 'scorta' della Polizia. Questo è lo stato di diritto che viviamo in Italia. L'accoglienza è stata delle peggiori".