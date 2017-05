G7: BIANCHI, GRANDE OPPORTUNITà PER RILANCIO TURISMO ANCHE IN SUD

22 maggio 2017- 13:26

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - "Il G7 a Taormina sarà una grande vetrina internazionale per l’Italia e per il Mezzogiorno. Sarà, inoltre, un’occasione per far conoscere e promuovere ancora meglio le potenzialità di tutto il nostro territorio e implementare il turismo internazionale. Una sfida che affronteremo con grandi risultati". A dirlo in una nota è Dorina Bianchi, sottosegretario al Turismo e deputato di Alternativa Popolare. Puntare un faro sul Sud, aggiunge, "vuol dire promuovere un territorio ricco di storia e di paesaggi naturalistici che dovrebbe fare del turismo la propria attività principale. Nonostante, infatti, la ricchezza di offerta, meno del 20% dei flussi turistici è rivolto al Mezzogiorno. Il nostro obiettivo è superare questo gap, redistribuire meglio i flussi turistici, destagionalizzare e, di conseguenza, decongestionare le grandi mete mature".Il turismo, conclude, "è una grande industria Made in Italy che ha continuato a crescere nonostante la crisi e continuerà a crescere. Secondo le nostre previsioni, i flussi incoming stranieri raggiungeranno circa 64,8 milioni, il 4,1% in più in confronto al 2016. Ora dobbiamo governare la crescita con una strategia condivisa messa per la prima volta in campo dal Governo".