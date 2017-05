G7: CASA BIANCA, PRONTI A DISCUSSIONE 'ROBUSTA' SU COMMERCIO E CLIMA

26 maggio 2017- 10:44

Taormina, 26 mag. (AdnKronos) - Gli Usa pronti ad una discussione "robusta" sia sul commercio che sul clima con i partner dei paesi del G7 a Taormina. A sottolinearlo è il consigliere economico della Casa Bianca, Gary Cohn, parlando con i giornalisti a bordo dell'Usa Air Force One durante il viaggio tra Bruxelles e Taormina.Il commercio, rileva Cohn, "sarà un grande tema" e "continueremo a difendere ciò che riteniamo sia giusto, ossia un commercio libero, aperto e equo. Il presidente Usa, Donald Trump, è stato molto chiaro su ciò che questo significa". Durante il summit di Taormina "avremo una discussione robusta sul commercio e parleremo di ciò che significa il commercio libero e aperto". Per "commercio aperto", il presidente Usa, sottolinea Cohn, intende la reciprocità nei rapporti commerciali: "Ti trattiamo nel modo in cui ci tratti, se non hai barriere al commercio e se non hai dazi anche noi non avremo dazi. Se avete dei dazi, dovremo avere dei dazi". L'obiettivo, rileva, "non è quello di creare dei dazi negli Usa. Il nostro obiettivo è ottenere che i paesi che limitano le nostre merci abbassino i loro dazi ai livelli dei nostri. Vogliamo livellare il campo di gioco e fare si che tutti possano competere in un campo di giorno con regole uniformi".