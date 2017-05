G7: CENA NOTTURNA E COLAZIONE LEGGERA PER THE DONALD AL TIMEO DI TAORMINA (2)

26 maggio 2017- 15:35

(Messina) - Nel 2013, in occasione del 140esimo anniversario, il Grand HoTel Timeo ha festeggiato con la narrazione di Mario Bolognari e una mostra di fotografie e proiezioni di immagini d' epoca. Per l'occasione era stato recuperato il menu del 1900 dell'albergo con piatti d' ispirazione francese. Durante la seconda guerra mondiale, l'albergo venne requisito e divenne sede della Royal Air Force. Più di recente, il Grand Hotel Timeo ha ospitato anche alcuni eventi del Taobuk Festival di Taormina, realizzato dalla sua vulcanica Presidente Antonella Ferrara.E per questa sera c'è fibrillazione al Timeo per ospitare la cena offerta dal Capo dello Stato Sergio Mattarella ai Capi di Stato impegnati nel G7. L'appuntamento è per le 20.30 dopo il concerto dell'orchestra Filarmonica della Scala nella splendida cornice del Teatro Greco di Taormina. Una cena di gala che sarà a dir poco a numero chiuso - dovrebbe essere riservata solo ai capi di Stato e alle loro mogli - e che si dovrebbe svolgere sulla Terrazza letteraria del Timeo. L'albergo è collegato al Teatro attraverso un passaggio segreto che potrebbe essere utilizzato dagli invitati per raggiungere la terrazza lontano da occhi indiscreti.