G7: CIOCCOLATO DI MODICA IN VETRINA, PER FIRST LADY BARRETTA A TIRATURA LIMITATA

25 maggio 2017- 13:29

Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - Il cioccolato di Modica 'ambasciatore del gusto' made in Sicily al G7 di Taormina. Il Consorzio di tutela del cioccolato di Modica su indicazione dell’assessorato regionale all'Agricoltura è stato invitato a rappresentare le eccellenze siciliane in occasione del summit dei grandi della Terra in programma a Taormina domani e sabato. A Palazzo Corvaja, all’interno dell’ufficio turistico di Taormina, è stato allestito uno spazio per la degustazione permanente del cioccolato di Modica, accompagnata dall’abbinamento dei vini liquorosi siciliani rappresentativi di tutto il territorio, rivolta alle delegazioni ufficiali e ai giornalisti accreditati. "Siamo orgogliosi – afferma il direttore del Consorzio Nino Scivoletto - di rappresentare, alla vigilia del riconoscimento Igp, il cioccolato di Modica, una delle eccellenze più rappresentative del made in Italy. Un cioccolato unico al mondo, la cui tecnica di lavorazione a bassa temperatura, gli conferisce la caratteristica granulosità". La degustazione del cioccolato e dei vini è curata dall’Istituto alberghiero di Modica. Sabato mattina è prevista a Palazzo Corvaja la visita delle first lady dei leader dei sette Paesi che degusteranno il cioccolato di Modica. In quell’occasione docenti e studenti dell’alberghiero distribuiranno il prodotto accompagnato da vini nobili siciliani da dessert.