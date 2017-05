G7: CIOCCOLATO DI MODICA IN VETRINA, PER FIRST LADY BARRETTA A TIRATURA LIMITATA (2)

25 maggio 2017- 13:29

(AdnKronos) - "Ai sette più grandi del mondo e alle loro consorti – spiega Scivoletto - saranno offerti dei doni e ovviamente il cioccolato di Modica con incarto speciale dedicato all'evento". Per il G7, infatti, il Consorzio di tutela del cioccolato di Modica ha prodotto una barretta di cioccolato con incarto dedicato e tiratura limitata destinata ai sette grandi, alle loro delegazioni e alle televisioni e testate giornalistiche di Stato."Abbiamo altresì organizzato - continua Scivoletto - dei tour riservati ai giornalisti accreditati per la visita guidata al Museo del cioccolato e ai centri storici di Modica, Scicli e Ragusa". A bordo di uno speciale autobus, il 'DegustInbus', i giornalisti potranno ammirare i monumenti e i paesaggi del distretto del Sud-Est della Sicilia mentre il personale di bordo servirà le specialità enogastronomiche del territorio.