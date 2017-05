G7: COMUNICATO, IMPEGNATI A PROMUOVERE SICUREZZA SANITARIA GLOBALE

27 maggio 2017- 15:45

Taormina, 27 mag. (AdnKronos) - "Siamo impegnati a promuovere la sicurezza sanitaria globale e a proseguire le politiche che permettano di migliorare la salute delle persone in tutto il mondo". Così il comunicato diffuso al termine del G7 di Taormina nel quale i leader evidenziando come "la qualità di vita e il benessere siano importanti anche per favorire una crescita economica, sociale, e migliorare la sicurezza".In particolare i leader del G7 riconoscono "che la salute e la salute delle donne e degli adolescenti devono essere promossi" e "il ruolo dei fattori ambientali" che possono avere delle ripercussioni sulla salute. I leader degl G7 "restano impegnati a rafforzare i sistemi sanitari, e a preparare una risposta tempestiva, efficace e coordinata alle emergenze sanitarie per rispondere anche alle sfide nel lungo periodo".