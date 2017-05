G7: COMUNICATO, INNOVAZIONE E NUOVA RIVOLUZIONE PRODUZIONE PER PIù COMPETITIVITà (2)

27 maggio 2017- 15:40

(AdnKronos) - Per questo, rilevano, "i nostri sistemi educativi e il lavoro devono essere adattati": "le aziende e le parti sociali dovrebbero essere strettamente coinvolte" in questo percorso e "dovrebbero impegnarsi". Inoltre, sottolineano, "serve migliorare le condizioni di attuazione delle politiche del mercato del lavoro". Proprio per questo, rilevano i leader del G7, "abbiamo adottato un 'Piano d'azione G7 incentrato 'sulle persone e sull'innovazione, sulle competenze e il lavoro' elaborato con il sostegno dell'Ocse e di Ilo"". Questo piano "prevede una serie di raccomandazioni circa le potenziali politiche che potrebbero essere adottate". In modo da "facilitare il dialogo con le parti interessate e di fornire al G7 informazioni approfondite sulle questioni dell'innovazione, abbiamo istituito un 'Consiglio di consulenza strategico per i leader del G7 sull'innovazione incentrata sul tema delle persone'". La prima riunione di questo gruppo si terrà durante la Settimana G7 Innovazione a Torino.