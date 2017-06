G7: DELRIO, GARANTIRE DIRITTO MOBILITà COME VALORE IMPRESCINDIBILE

17 giugno 2017- 13:15

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - “Il diritto alla mobilità delle persone deve essere garantito come valore imprescindibile alla base delle democrazie moderne e i sistemi di infrastrutture e trasporto costituiscono uno strumento centrale per garantire le connessioni tra i popoli e i territori, per creare sviluppo e benessere diffusi". Questo è il messaggio che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio ha voluto lanciare in vista del prossimo G7 Trasporti, il primo a Presidenza Italiana e in Italia che si terrà il 21 e 22 giugno 2017, a Cagliari, in Sardegna. "Questo - afferma Delrio - ponendo alla base del disegno complessivo la realizzazione di opere che garantiscano una sostenibilità di fondo, nel rispetto dei nostri valori di salvaguardia ambientale, di etica nell’utilizzo delle risorse pubbliche e di condivisione nel portare avanti le nostre scelte”. L’appuntamento sarà, dunque, l’occasione per dare risposta ad alcuni quesiti al centro delle sfide per la mobilità del futuro prossimo: le infrastrutture di trasporto hanno un valore sociale per i Paesi del G7? E come si stanno preparando i 7 paesi alla guida automatica e alle strade intelligenti che dovranno ospitarle? I temi del G7 Trasporti: Aggiornando il ragionamento sulla guida automatica posto al G7 in Giappone, il G7 italiano per la prima volta porrà la domanda sulla sostenibilità sociale, economica, ambientale delle infrastrutture. Le infrastrutture di trasporto sono un problema per i territori o una opportunità? I trasporti rispondono a un bisogno di diritti di mobilità e come?