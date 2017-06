G7: DELRIO, GARANTIRE DIRITTO MOBILITà COME VALORE IMPRESCINDIBILE (2)

17 giugno 2017- 13:15

(AdnKronos) - Dopo l’arrivo delle delegazioni dei sette ministri il 21 giugno, il G7 Trasporti entrerà nel vivo il 22 giugno alla Ex manifattura Tabacchi di Cagliari, sede del G7 Trasporti. I lavori si svilupperanno in tre sessioni: la prima, di mattina, sul ruolo sociale delle infrastrutture, la sostenibilità e la programmazione. La seconda, nel pomeriggio, sulla condivisione delle migliori pratiche di infrastrutture e trasporti sostenibili. A seguire l’ultima sessione sulla tecnologia, la guida connessa e automatizzata. Hanno confermato la loro presenza per il Canada Marc Garneau, Ministro dei Trasporti, per la Francia Élizabeth Borne Ministro incaricato al Ministero della Transizione economica e solidale, per la Germania Alexander Dobrindt, Ministro Federale dei Trasporti e delle Infrastrutture Digitali Giappone Keiichi Ishii Ministro per il Territorio, le Infrastrutture, i Trasporti ed il Turismo, per il Regno Unito Chris Grayling Segretario di Stato per i Trasporti, per gli Stati Uniti Elaine Chao, Segretario di Stato per i Trasporti, per la Commissione Europea, il Commissario per i Trasporti, Violeta Bulc. Sarà allestita nello stesso luogo una mostra, realizzata dal Mit con ItaliaCamp, “G7Gallery”, sulle migliori pratiche italiane emerse in una specifica call “Nice to Meet You G7”.