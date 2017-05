G7: DIRETTRICE TEATRO GRECO TAORMINA, SFIDA CONTRO TEMPO MA ABBIAMO FATTO FIGURONE (2)

28 maggio 2017- 17:56

(Messina) - "Il momento più bello" per Vera Greco è stato "quando abbiamo finito di allestire la Sala sulla ricostruzione virtuale del Teatro e il Parco archeologico, che rimarrà per il futuro". La direttrice del Teatro Greco di Taormina replica anche alle polemiche sul pavimento nuovo della struttura. "Ecco, approfitto di questa intervista per spiegare - dice Greco - Tutto il progetto dell'allestimento del Teatro è stato fatto dalla Fondazione Tao Arte almeno dodici anni fa, considerate che io ci sono da appena un anno. Il progetto è stato finanziato dal Ministero dei Beni culturali ed era un allestimento tagliato su misura. La struttura è sempre la stessa, è stato sostituito il legno che era osceno. In alcuni punti era rotto e fragile. Non capisco tutte queste polemiche".