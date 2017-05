G7: DISPIEGAMENTO DI FORZE IN VISTA SUMMIT, CONTROLLI H24

17 maggio 2017- 21:24

Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Settimana di formazione intensa alla Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria per il contingente dei Reparti territoriali di tutta Italia, che saranno impiegati nei servizi dedicati per il G7 di Taormina. Un corso formativo tenuto anche dai formatori del Centro addestramento della 2° Brigata mobile Arma dei carabinieri e durante il quale i militari hanno ricevuto la visita del comandante generale, il generale di Corpo d'armata Tullio Del Sette, in visita anche nella perla dello Ionio per incontrare i reparti già dislocati sul territorio in vista del summit internazionale. Concluso il ciclo addestrativo, i carabinieri hanno attraversato lo Stretto, dislocandosi tra la provincia di Messina e Catania. Ieri a Letojanni l'ultimo briefing con i militari della linea territoriale venuti da tutta Italia e pronti a iniziare turni di servizio che si alterneranno 24 ore su 24 con attività di prevenzione e di sicurezza per garantire il regolare svolgimento del vertice dei capi di Stato e di Governo. Il colonnello Iacopo Mannucci Benincasa, comandante provinciale dei carabinieri di Messina, ha riunito tutti i militari per fare un punto della situazione prima della fase finale dei servizi sul territorio. "Tutti i carabinieri saranno impegnati in prima linea in questa settimana intensa che non lascerà spazio a momenti di pausa - spiegano dal Comando provinciale dei carabinieri di Messina -. Tante professionalità e grande impegno a disposizione dell'esigenza G7, che ha creato una vera e propria osmosi tra tutti i colleghi pronti all'impiego sulla perla dello Jonio".