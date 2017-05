G7: DIVIETI E RESTRIZIONI, LA RIVOLUZIONE DELLA VIABILITà A TAORMINA

18 maggio 2017- 14:37

Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Stop al trasporto di armi, munizioni, esplosivi, sostanze esplodenti e gas tossici nell'area di Taormina e Giardini Naxos dalla mezzanotte del 22 maggio e fino alle 24 del 28 maggio. Lo ha disposto il prefetto di Messina, Francesca Ferrandino, nell'ambito delle misure volte ad assicurare la sicurezza di capi di Stato e di Governo, riuniti a Taormina in occasione del G7. Limitazioni e restrizioni interesseranno tutte le strade comunali e provinciali ricadenti nei territori comunali di Castelmola, Giardini Naxos e Taormina; l'A18 Messina-Catania, in entrambe le carreggiate, fra gli svincoli di Giardini Naxos e Taormina; la statale 114 'Orientale Sicula', in entrambe le corsie di marcia ricadenti nei territori di Giardini Naxos, Taormina e Letojanni; e la statale 185 di Sella Mandrazzi, in entrambe le corsie di marcia ricadenti nei territori comunali di Giardini Naxos e Taormina.Tutte le ordinanze prefettizie e quelle sindacali, relative al trasporto pubblico urbano e alle chiusure di uffici pubblici e terminal di parcheggio, sono consultabili sull’Albo pretorio on line del Comune di Taormina e nella sezione dedicata al G7 del sito della Prefettura di Messina. "Le limitazioni e restrizioni necessarie per assicurare lo svolgimento del vertice G7 in piena sicurezza - spiegano dal ministero dell'Interno -potrebbero causare, di riflesso, fra il 22 ed il 28 maggio prossimi, alcuni disagi alla circolazione stradale" nelle aree prossime alla perla dello Ionio, soprattutto lungo la statale 114 ma anche lungo la viabilità autostradale. L’A18 Messina–Catania, dalla barriera di Tremestieri a quella di San Gregorio, potrebbe, in particolare, essere interessata da misure temporanee di regolazione del traffico, con conseguenti possibili rallentamenti e la formazione di code in carreggiata.