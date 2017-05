G7, ELEGANZA E SOBRIETà PER LE FIRST LADIES AL TEATRO GRECO DI TAORMINA

27 maggio 2017- 15:48

Taormina (Messina), 26 mag. (AdnKronos) - Il Presidente degli Stati Uniti e la First Lady, Melania Trump, ma anche il Presidente francese Emmanuel Macron con la signora Brigitte, e ancora, la cancelliera tedesca Angela Merkel con il marito Joachim Sauer. Tutti elegantissimi, per assistere al Teatro Greco di Taormina (Messina) al concerto della Filarmonica della Scala di Milano, una delle manifestazioni collaterali al G7. In terza fila anche la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, da sola, in pizzo. E ancora, Christine Lagarde, a capo del Fondo monetario internazionale e Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu. Sia Trump che Macron hanno fatto il loro ingresso al Teatro mano nella mano con le loro consorti. La First lady degli Stati Uniti indossa un abito longuette argentato accollato. Mentre, Brigitte Macron indossa un tailleur total white. Niente abito per Angela Merkel che è arrivata in pantaloni neri e giacca bianca. Al concerto partecipano anche il Presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, accompagnato dal suo consulente italo-tunisino, Sami Ben Abdelaali e il Presidente Ars Giovanni Ardizzone e signora.