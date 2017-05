G7: ENAC, CHIUSURA SPAZIO AEREO SU TAORMINA DA 25 AL 28 MAGGIO

24 maggio 2017- 16:09

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - L’Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, informa che in occasione del vertice dei Paesi del G7 che si svolgerà a Taormina dal 26 al 27 maggio 2017 e degli eventi ad esso correlati, su disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza sono stati emessi dei NOTAM (Notice to Airmen - avviso ai naviganti) di chiusura dello spazio aereo su Taormina e sulle aree circostanti. Lo rende noto l'Enac in un comunicato.Dalle 10 locali del 25 maggio alle 12 locali del 28 maggio prossimo, si legge nella nota, sono vietati tutti i voli, inclusi quelli con velivoli ultraleggeri e mezzi a pilotaggio remoto (cosiddetti droni), in un’area circolare avente un raggio di circa 10 Km (5 Nm - miglia nautiche) dal centro della città.Sono esclusi dal divieto i voli commerciali di linea e charter in arrivo e in partenza dagli aeroporti di Catania, Comiso e Reggio Calabria, i voli di Stato, quelli di emergenza e i voli sanitari. I voli VFR (Visual Flights Rules, voli a vista), sono vietati in un’area circolare di circa 65 Km (35 Nm) di raggio.