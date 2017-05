G7: ENAC, DA 10 A 30 MAGGIO TEMPORANEO RIPRISTINO CONTROLLI FRONTIERA

8 maggio 2017- 17:25

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Dal 10 al 30 maggio temporaneo ripristino dei controlli di frontiera in occasione dei G7 di Bari e di Taormina. A precisarlo in una nota è l'Enac dopo che oggi, presso la propria Direzione Generale, si è svolta una riunione sul temporaneo ripristino dei controlli alle frontiere a seguito di quanto disposto dal ministero dell'Interno con Decreto del 6 aprile 2017. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, delegati del Ministero dell’Interno, Assaeroporti con alcuni rappresentanti dei gestori aeroportuali, Ibar (Italian Board Airline Representatives), Assaereo, Iata (International Air Transport Association).Per garantire lo svolgimento regolare e ordinato dei vertici dei Paesi G7 che si terranno a Bari dall’11 al 13 maggio e a Taormina dal 26 al 27 maggio 2017, verranno ripristinati i controlli alle frontiere interne (terrestri, marittime e aeree) dalle ore 00:00 del 10 maggio alle ore 24:00 del 30 maggio 2017, a seguito della temporanea sospensione del Trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone.