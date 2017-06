G7: FARINA (CISL), POLITICHE AMBIENTALI POSSONO FAVORIRE OCCUPAZIONE

9 giugno 2017- 13:25

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - "Con l’iniziativa dei sindacati del G7 a Bologna, il sindacato italiano ed internazionale hanno fatto sentire la propria voce contro il cambiamento climatico ed a sostegno dell’Accordo di Parigi sul clima e definito una posizione comune che verrà inviata a tutti i Governi del G7". Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Cisl, Giuseppe Farina, che oggi per la Cisl è intervenuto ad un convegno a Bologna organizzato da Cgil, Cisl, Uil ed al quale hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali internazionali e dei Paesi del G7. "Quella di Trump -sottolinea Farina- è una decisione antistorica e soprattutto stupidala cura dell’ambiente non ha alternative per i limiti fisici del pianeta e perché, come detto nel documento, non ci sono posti di lavoro in un 'pianeta morto'. Inoltre - conclude Farina- non dimentichiamo che senza la difesa dell’ambiente non c’è sviluppo, anzi, sono proprio le politiche ambientali che possono favorire l'occupazione e la costruzione di un modello di lavoro maggiormente sostenibile".