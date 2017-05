G7: FONTI, DISCUSSIONI COSTRUTTIVE, SUL TAVOLO NORDCOREA, LIBIA E SIRIA

26 maggio 2017- 18:20

Taormina, 26 mag. (AdnKronos) - La politica estera, la lotta contro il terrorismo, il commercio internazionale e il clima. Sono questi alcuni dei temi che sono stati affrontati dai leader dei paesi del G7 in questa prima giornata del summit a Taormina. Discussioni, queste, che, riferiscono fonti dell'Eliseo, "sono state costruttive e si sono svolte in un ottimo clima": "Ognuno partecipa ed ascolta", in particolare "grazie al ruolo della presidenza italiana e al ruolo di Paolo Gentiloni nel moderare i dibattiti".Per quanto riguarda la politica estera i leader dei paesi del G7 hanno affrontato le questioni della Corea del Nord, della Libia, del Sahel ma anche della Siria. Su questo tema, che è stato introdotto dal presidente francese, Emmanuel Macron, si è parlato "di una linea comune contro Daesh e sulla necessità di avanzare sul tema della transizione politica". Questa discussione "è stata utile per armonizzare la posizione dei Paesi" dopo che 4 dei 7 leader stanno affrontando il loro primo G7, sottolineano le fonti, secondo cui "non ci sono nuove iniziative ma è stato riaffermato un impegno".I temi legati alla Russia e l'Ucraina "dovrebbero essere affrontati domani".