G7: FONTI ELISEO, MACRON PROVERà A RASSICURARE TRUMP SU CLIMA

26 maggio 2017- 13:32

Taormina, 26 mag. (AdnKronos) - Il presidente francese Emmanuel Macron ma anche i leader di altri paesi del G7 proveranno a rassicurare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul tema del clima, in particolare insistendo sul fatto che la transizione energetica offre opportunità anche "per l'innovazione, l'occupazione e lo sviluppo della società" nel medio lungo periodo. E' quanto riferiscono fonti dell'Eliseo. Questo G7, riferiscono ancora, "è sicuramente un summit molto complicato anche per le nuove posizioni espresse dall'amministrazione statunitense", ma "è normale che lo sia" perché un summit di questo genere è stato da sempre organizzato per permettere ai leader di confrontarsi. "Torniamo allo spirito originario del G7 che è nato affinché i leader possano affrontare i temi legati alla globalizzazione e scambiarsi le loro opinioni". Quindi, spiegano, "è complicato ma è anche molto importante e utile".