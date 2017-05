G7: FONTI ELISEO, PASSI AVANTI SU TEMA COMMERCIO

27 maggio 2017- 10:40

Taormina, 27 mag. (AdnKronos) - Ci sarebbero passi avanti al G7 sul tema del commercio internazionale. Secondo quanto riferiscono fonti dell'Eliseo nelle discussioni in corso al summit di Taormina si registra "un'avanzata sostanziale, in particolare per quanto riguarda la promozione del multilateralismo".