G7: FONTI ELISEO, SU PROTEZIONISMO ULTIME DISCUSSIONI, DIREZIONE GIUSTA

27 maggio 2017- 12:50

Taormina, 27 mag.(AdnKronos) - "Ultime discussioni" in corso sul tema del commercio internazionale e in particolare su quello del protezionismo al G7 di Taormina. "Ma sono stati fatti passi in avanti e la direzione è quella giusta", riferiscono fonti dell'Eliseo.