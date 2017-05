G7: FONTI, FRANCIA CONFERMA, NO ACCORDO A RIBASSO SU PARIGI

26 maggio 2017- 18:04

Taormina, 26 mag. (AdnKronos) - Il tema del clima è attualmente in discussione nel corso del summit del G7. Ma la linea della Francia, secondo quanto riferiscono fonti dell'Eliseo, non cambia ed è quella "di non indebolire" gli accordi di Parigi. Certo l'obiettivo è di "arrivare ad un accordo ambizioso" ma "non a scapito degli accordi di Parigi". L'obiettivo del summit, in ogni caso, fanno sapere le stesse fonti, "è di tenere conto delle diverse posizioni e di far avvicinare i punti di vista".Su questo tema l'impegno del presidente francese, Emmanuel Macron, "è esigente, ambizioso" e certamente "proverà a convincere" in particolare il presidente degli Usa, Donald Trump. Si cerca quindi di avvicinare i punti di vista "ma non a scapito di un indebolimento degli accordi di Parigi".