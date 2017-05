G7: FRONTE ANTI SUMMIT SI ORGANIZZA, 'FIATO SUL COLLO AI POTENTI DELLA TERRA'

15 maggio 2017- 14:48

Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - "Saremo in piazza per dare voce a tutti quelli che da questo vertice vengono ignorati, ma che vivono sulla propria pelle le decisioni prese dall’alto. Da una Sicilia sempre più impoverita e marginalizzata annunciamo la nostra volontà di far sentire il fiato sul collo ai potenti della Terra". A dirlo è il Coordinamento regionale siciliano contro il G7, che si prepara alla due giorni di manifestazione in programma a Giardini Naxos in contemporanea con il G7, che vedrà riuniti a Taormina capi di Stato e di Governo. Si parte il 26 alle 17.30 con un'assemblea nella cittadina del Messinese. Un'occasione per confrontarsi, dicono gli organizzatori, su economia, migrazioni, guerre, ambiente, conoscenza. "Lo faremo dal basso, riconquistando gli spazi di democrazia che cercano di sottrarci" dicono gli anti summit.Il 27 maggio, invece, sempre a Giardini Naxos è in programma una manifestazione nazionale con movimenti territoriali, delle lotte sociali, partiti e sindacati. Il concentramento è previsto alle 15 nella piazza di Recanati?, il corteo poi percorrerà il lungomare. "Il vertice di Taormina sarà la prima occasione per Donald Trump?, incarnazione visibile di una tendenza razzista, sessista, omofoba, conservatrice - dicono dal Coordinamento regionale siciliano contro il G7 -, di partecipare a un vertice internazionale di questa importanza e, quindi, l'opposizione alle nuove destre di governo rappresenta per noi un elemento fondamentale. Dietro parole di circostanza al G7 di Taormina si parlerà dei muri fisici e giuridici da innalzare contro poveri e migranti". Per illustrare i motivi che da mesi hanno spinto il fronte anti G7 alla mobilitazione, domani a Catania, alle 9.30, è stata indetta una conferenza stampa. L'appuntamento è a piazza Verga.