G7: GABRIELLI, NO A SBARCHI DURANTE VERTICE? POLEMICHE STRUMENTALI

28 maggio 2017- 17:26

Taormina (Messina), 28 mag. (AdnKronos) - "La vicenda" degli sbarchi dirottati in altri porti, fuori dalla Sicilia, nel periodo del G7, "è stata strumentalizzata, a mio avviso". Ne è convinto il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, che ha parlato dei migranti con i giornalisti a Taormina, all'indomani del G7. "Il motivo per il quale io ho richiesto al Dipartimento delle Libertà civili e delle migrazioni di non interessare i porti della Sicilia per una settimana - dice - era quasi esclusivamente perché le forze di Polizia erano già particolarmente gravate. Qualcuno lo ha confuso con l'impossibilità di soccorrere le persone. Purtroppo, o per fortuna, in questi giorni, ne sono state soccorso oltre undicimila, a significare che queste polemiche, tipiche del cortile di csa nostrane, non avevano senso. Sarebbe stato per noi complicate sottoporre le forze di Polizia nella identificazione e accompagnamento". E aggiunge: "Sono cose anche di elementare percezione ma che nel nostro paese hanno difficoltà a essere viste nel verso giusto - conclude - C'è sempre la strumentalizzazione e anche su un evento gestito in maniera perfetta si trova qualcosa che non va".