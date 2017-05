G7: GABRIELLI, STRAORDINARIA RISPOSTA DEL SISTEMA SICUREZZA

28 maggio 2017- 17:20

Taormina (Messina), 28 mag. (AdnKronos) - "Per quanto ci riguarda, il G7 non è finito. Noi abbiamo altri appuntamenti, in particolare Bologna e Torino che sicuramente, sotto il profilo dell'ordine pubblico, sotto il profilo dell'ordine pubblico, presentano qualche criticità in più". Così, il Capo della Polizia di Stato, Prefetto Franco Gabrielli a Taormina dove, all'indomani del G7, ha incontrato i giornalisti per fare il punto della situazione. "Questo è un momento particolarmente complicato - dice - dove incombono minacce presenti e passate, dalla criminalità alle vicende di Napoli. La nostra agenda è sempre molto fitta, ma c'è questa straordinaria risposta del sistema della sicurezza nel suo complesso, forze di Polizia, agenzia di intelligenze, forze armate. Credo che il Paese abbia dato il meglio di se stesso, e in quota parte siamo profondamente orgogliosi".