G7: GALLETTI, A BOLOGNA OCCASIONE PER RILANCIARE CON FORZA ACCORDO CLIMA

10 giugno 2017- 15:56

Bologna, 10 giu. (AdnKronos) - La posizione degli Stati Uniti sul clima "sicuramente preoccupa" ma il G7 di Bologna (11 e 12 giugno), "sarà un momento per gli altri 6 paesi di rilanciare fortemente l'accordo di Parigi, per dire che dietro non si torna e che quell'accordo non è negoziabile in nessuna delle sue parti". Lo afferma il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, in occasione dell'incontro organizzato a Bologna “Stop plastic Waste - coalition event".L'uscita degli Usa dagli accordi di Parigi, secondo Galletti, "significherebbe lasciare la leadership a Cina e Europa che vogliono essere virtuosi ma credo che il messaggio di Trump difficilmente venga recepito dalle aziende perché oggi fare economia circolare conviene".In questi giorni a Bologna, sottolinea Galletti, "abbiamo firmato protocolli d'intesa sull'economia sostenibile con grandi gruppi americani che hanno dichiarato che vogliono andare avanti. Ieri, inoltre, abbiamo ricevuto una lettera del governatore della California che afferma di voler andare avanti con maggior decisione sull'accordo di Parigi. Bisogna dunque vedere anche la tenuta del messaggio di Trump ed io mi aspetto che prevalga il buonsenso".