G7: GEN. CARABINIERI DEL SETTE IN VISITA A TAORMINA

12 maggio 2017- 20:50

Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - Visita a Taormina, nei luoghi che ospiteranno il G7 il 26 e 27 maggio, per il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette. Il generale, che ha ricevuto i ringraziamenti del sindaco Elio Giardina per il lavoro dell'Arma, ha voluto incontrare, oltre ai militari della locale Compagnia, anche le 68 unità che compongono le squadre operative di supporto e le compagnie di intervento operativo inviate, già da fine aprile, con il compito di intensificare il controllo del territorio in vista del summit. Visita anche al Teatro Greco, dove si svolgerà la cerimonia di accoglienza e si terrà il concerto dell’orchestra del teatro 'La Scala' di Milano, e alle due strutture alberghiere - il Grand Hotel Timeo e il San Domenico Palace Hotel - che ospiteranno i momenti più significativi del G7: la cena di gala della prima sera che verrà offerta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la sede dei lavori del vertice. Del Sette si è anche recato alla Sala operativa interforze allestita presso il Palazzo Duchi di Santo Stefano, centro nevralgico da cui verranno diretti e coordinati tutti i servizi di sicurezza e dove già operano 40 militari dell’Arma tra operatori di centrale e tecnici telematici.