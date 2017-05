G7: GENTILONI, FIERI DI ITALIA CHE HA DIMOSTRATO DI ISPIRARE FIDUCIA

31 maggio 2017- 11:15

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - "Con il il G7 di Taormina abbiamo fatto vedere come l'Italia sia un Paese bello, sicuro e capace di ispirare fiducia. Ne siamo fieri e in parte lo dobbiamo al vostro lavoro". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, intervenendo alla cerimonia per il giuramento degli allievi dei Vigili del Fuoco.