G7: GIAMMANCO (FI), LAVORI IN RITARDO E DA CROCETTA SOLO 35MILA EURO

3 maggio 2017- 18:16

Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "A venti giorni dall'inizio del G7 Taormina è ancora un cantiere a cielo aperto e poco o nulla è stato fatto". La denuncia arriva da Gabriella Giammanco, deputato e portavoce Forza Italia in Sicilia, che aggiunge: "Non a caso temiamo, come ha fatto opportunamente notare il collega Catanoso nel corso di un question time al Governo 'Gentilrenzi' svolto alla Camera, che il ritardo e la lentezza dei lavori produrranno enormi disagi allo svolgimento del summit internazionale oltre che alla stagione turistica di una delle più belle e prestigiose località siciliane"."I primi lavori sono iniziati solo il 3 aprile - ricorda la parlamentare azzurra -, alcuni appalti non sono ancora stati aggiudicati e in questo contesto non si è nemmeno pensato di procedere alla fondamentale e non più rinviabile ristrutturazione dell'autostrada Catania-Messina. Senza contare che a questa desolante situazione si somma il fatto che per il G7 il governo Crocetta abbia stanziato solo 35mila euro. Una cifra ridicola, ancora più alla luce del fatto che gli sprechi a opera del presidente della Regione e della sua giunta sono all'ordine del giorno" conclude Giammanco.