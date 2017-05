G7: GLI INVIATI STRANIERI PROMUOVONO LA SICILIA 'LA VERA VINCITRICE DEL VERTICE' (2)

29 maggio 2017- 15:19

(AdnKronos) - Per quanto riguarda l'organizzazione, Kington dice: "Non ho visto grandi problemi, era tutto abbastanza normale. Certo, è stato davvero sorprendente per i giornalisti avere la spiaggia nel Media Center, un tocco di lusso che molti non si aspettavano. Compreso me che ho fatto diversi G7 e tutti in posti meno belli". Al Media Center, organizzato dall'Hotel Hilton di Giardini Naxos (Messina), c'era persino la piscina, ma nessuno de giornalisti è stato visto gettarsi in acqua. E se per Udo Gumpel, corrispondente della tv tedesca Ntv, il G7 "è stato un fallimento" l'organizzazione del vertice "è stata peretta, direi eccellente". "Anche l'ospitalità è organizzata in modo perfetto, a noi giornalisti, hanno fornito sempre servizi eccellenti - dice - anche mentre aspettavamo la navetta, ti davano delle specialità tipiche siciliane. Insomma, la Sicilia ha fatto un figurone. E io, per primo, l'ho detto in tutte le me dirette. Che il posto in cui ci trovavamo era meravigliosa". Jerome Gautheret, inviato del giornale francese Le Monde, lamenta di non avere potuto vedere molto dell'isola. "Dal nostro arrivo all'aeroporto di Catania ci hanno portato direttamente al Media center dell'Hilton di Giardini Naxos - dice - Poi la sicurezza era un po' eccessiva, forse. L'organizzazione è stata perfetta, dice e poi la location era di per se incredibile. Per i giornalisti francesi è stato un vero piacere potere stare in questa parte della Sicilia meno conosciuta dalla Francia". Insomma, la Sicilia promossa a pieni voti.