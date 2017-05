G7: GLI SHERPA DIETRO AL NEGOZIATO PER IL SUMMIT, CHI SONO

25 maggio 2017- 17:01

Taormina, 25 mag. (AdnKronos) - Quando i leader del G7 si siederanno domani e sabato al tavolo del negoziato a Taormina, buona parte della dichiarazione finale del vertice sarà già stata messa a punto dagli 'sherpa', che solitamente lasciano ai capi di Stato e di governo i punti più controversi sui quali non è stata raggiunta un'intesa. Gli sherpa sono i rappresentanti personali dei leader che preparano il summit durante mesi di riunioni e di trattative. La dizione sherpa - che venne usata per la prima volta nel 1977 dall'Economist - deriva dal nome delle guide e dei portatori di alta quota nepalesi ingaggiati per le spedizioni himalayane. E proprio come le famose guide che accompagnano gli scalatori in cima all'Everest, il loro compito è strategico e senza di loro sarebbe molto difficile arrivare al 'vertice'. Lo sherpa italiano è Raffaele Trombetta: classe 1960, origini napoletane, da più di trent’anni in diplomazia, dopo la laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Napoli e un Master in Studi Europei alla London School of Economics, ha ricoperto incarichi a Bogotà, Londra, Bruxelles e Pechino. Già vice direttore generale per l’Unione Europea e direttore centrale per l’Integrazione europea, nel gennaio del 2013 viene nominato ambasciatore d’Italia in Brasile. Nel 2016 rientra a Roma come capo di gabinetto dell'allora ministro degli Esteri Paolo Gentiloni e nel gennaio del 2017 assume l’incarico di rappresentante personale e sherpa del presidente del Consiglio per il G7 e per il G20.