G7: LE FORZE DELL'ORDINE SMOBILITANO E LASCIANO TAORMINA

28 maggio 2017- 14:34

Taormina (Messina), 28 mag. (AdnKronos) - Inizia la smobilitazione delle forze dell'ordine da Taormina e Giardini Naxos. Da questa mattina le camionette della Polizia e dei Carabinieri che da giovedì sorvegliavano una blindatissima Taormina stanno lasciando la città. Un minuto dopo la mezzanotte di ieri è già stato smontato il metal detector che veniva utilizzato per fare entrae tutti nel tratto tra Porta Messina e Porta Catania. Oggi il capo della Polizia di Stato, Prefetto Franco Gabrielli, ha fatto il punto della situazione nella sala operativa realizzata per l'occasione. Gabrielli si è detto "orgoglioso" per il risultato dal punto di vista della sicurezza. "C'e' stata una straordinaria capacita' di risposta di sicurezza del sistema nel suo complesso - ha spiegato - L'Italia ha dato il meglio di se stesso".