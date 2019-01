22 gennaio 2019- 17:05 G7: Le Maire, 'capitalismo deve reinventarsi, lottare contro disuguaglianze'

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Il capitalismo deve reinventarsi o non sopravviverà alla crescita delle disuguaglianze nel mondo: è per questo che con il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron abbiamo fatto della presidenza francese del G7 una presidenza che deve consacrarsi alla lotta contro le disuguaglianze". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire intervenendo ad una conferenza a Bercy, la sede del dicastero a Parigi.Per il ministro francese, in particolare, "non possiamo accettare che le differenze salariali continuino a crescere nelle imprese. E' normale che ci sia una differenza, che alcuni responsabili siano meglio retribuiti di altri o che per attrarre dei talenti si decida di dare delle retribuzioni elevate. Ma il differenziale non deve arrivare a valori vertiginosi. Serve più equità e trasparenza", sottolinea Le Maire. Il capitalismo, rileva il ministro, "ha portato ad una prosperità inedita in molte nazioni e ha permesso di ridurre le disuguaglianze ma da qualche anno la promessa di una prosperità per tutti non è più rispettata". La crescita economia, a livello mondiale, spiega Le Maire, "rallenta in Cina, in Europa, nella zona Euro" e le "disuguaglianze crescono in modo senza precedente": "se non saremmo attenti rischiamo una catastrofe". Per Le Maire "sempre più disuguaglianze, sempre più conflitti, sempre più rivalità non ci porterà a nulla" e bisogna "evitare di pensare di agire quando sarà troppo tardi".